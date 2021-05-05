İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Anne ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Sütlüce Mahallesi, Dereiçi Bostan Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Havkan Mendi ve oğlu Şevket Mendi'nin yaşadığı evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafındın kısa sürede söndürülen yangında, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Gecekondunun alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangını izlemeye gelen bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.