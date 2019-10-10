Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı

Beyoğlu'nda gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı

42 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Beyoğlu'nda gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı, System.String[]

BEYOĞLU'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Çantanın içindekiler

-İncelenmesi

-Polisin görüntüsü

-Çantanın götürülmesi

-Detaylar


Örnektepe Mahallesi, Mimarsinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:49 Kaynak: DHA
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