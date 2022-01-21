Beyoğlu'nda genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Beyoğlu'nda genç kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 1 çocuk annesi genç kadın yaşadığı evde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talat Paşa Cami Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi A.K. eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüpheye kapılan koca eve geldi. Eve gelen koca, eşi A.K.'yi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Kocanın çığlıklarını duyan komşular olay yerine gelirken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemelerden sonra A.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Genç kadının cansız bedeni daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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