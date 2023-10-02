İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:08

İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübü çalışanları, oturdukları banktan kalkmalarını istedikleri genç kadına ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Şahıslar çivili sopa ve şişelerle 2 kişiyi hastanelik ederken korku dolu anlar kameralara da yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda genç kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede kafalarına ağır darbeler alan iki genç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Polis olaya karışan tarafları gözaltına aldı.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDULAR

Geçtiğimiz 5 Eylül Salı günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit'te bulunan bir gece kulübünün önünde Yeliz Ö. (29) ve arkadaşı Mehmet İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi. İddiaya göre işletme çalışanı Demhat F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi.

ÇİVİLİ SOPALARLA SALDIRDILAR

Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Genç kadına ve arkadaşına, çivili sopa ve şişelerle saldırdılar

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Sopalı grup Yeliz Ö. ve Mehmet İ.'yi öldüresiye dövmeye başladı. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi. Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

BAŞINDA ŞİŞE KIRDILAR

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı. Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti. Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayla ilgili polis ekipleri Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.'yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Haklarında "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Asmalı Mescit, Beyoğlu, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Asgari ücret
10:58 Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı
10:51 Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
10:34 Aşı propagandası yürütenlere Bakan Koca'dan rest: Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz
10:36 İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
10:29 Oto gaza zam geliyor! Fiyat 18 lirayı aşacak
10:18 Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı
10:18 İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi
10:05 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi
10:08 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 11:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement