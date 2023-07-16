Beyoğlu'nda Gençler Metro Köprüsünden Denize Atladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Gençler Metro Köprüsünden Denize Atladı

16.07.2023 13:06

Beyoğlu'nda sıcak havayı fırsat bilen gençler, Haliç Metro Köprüsüne çıkarak metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin cesaret dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BEYOĞLU'nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haftasonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti. Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı.

Kaynak: DHA
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