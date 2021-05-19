Beyoğlu'nda gençlere 19 Mayıs hediyesi - Son Dakika

Beyoğlu'nda 3x3 streetball sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. Cihangir Mahallesi'nde inşa edilen mini basketbol sahası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin hizmetine açıldı.

Beyoğlu'nda 3x3 StreetBall Sokak Basketbolu'nun geliştirilmesi amacıyla Cihangir Mahallesi'nde inşa edilen mini basketbol sahası açıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin hizmetine açılan saha, günlük kullanımının yanı sıra 3x3 streetball sokak basketbolu turnuvalarına da ev sahipliği yapması planlanıyor. Proje, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunulması açısından da büyük önem taşıyor. Sahanın açılışı ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü (Eski Milli Basketbolcu) Ömer Onan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Mahalle bahçelerinde basketbol sahası futbol sahası sahalar bulunuyor"

Sahada basketbol oynayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beyoğlu Belediyesi olarak göreve geldiğimizden itibaren gençlerimiz ve çocuklarımız için mahalle aralarında, mahalle bahçeleri yapıyoruz. Bu mahalle bahçelerinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası gerektiğinde mimi masa tenisi sahaları bulabildiğimiz bütün oyun grupları olmak üzere bu alanda hem yeşillendiriyoruz, mahalle bahçeleri yapıyoruz. Hem de çocuklarımızın spor yapacağı alan haline getiriyoruz. Gençlerin spor yapabilmesi, oyun oynayabilmesi için mahalle aralarında bu tür mahalle bahçelerini yapıyoruz. Amacımız gencimiz mahalleden kopmadan, kızımız okuldan geldiğinde, işten geldiğince mahalledeki arkadaşlarıyla voleybol ve basketbol oynayabilsin. Bugün de bunlardan birinin açılışını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açalım dedik. Cihangir'de streetball dediğiniz binalar arasında burayı gençlerimize kazandırdık" dedi.

"Çocukların istedikleri zaman basketbol oynayabilecekleri ve sevecekleri bir yer"

Açılışa katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, "Tüm gençlerimizin ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyorum. Böyle mahalle aralarında mini sahaların açılışı çok güzel bir şey, imkan sunulması da çok önemli. Gençlerimizin de çok küçük yaşta sporda buluşması gerekiyor. Buradaki o basketbol sahası da çevrede yaşayan çocukların ailesinin yanından çok ayrılmadan istedikleri zaman basketbol oynayabilecekleri ve sevecekleri bir yer. Bu açıdan ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir davet verdiler, bizde seve seve geldik açılışını yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL