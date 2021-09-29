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Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi

29.09.2021 03:18
Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi, System.String[]

Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi Beyoğlu'nda polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sokaklar ve caddelerde dar alan çalışması yapan polis ekipleri vatandaşları tek tek durdurup üst araması yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, çevik kuvvet, yunus polisi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri katıldı. İlçedeki Dolapdere, Tarlabaşı gibi bir çok mahallede 400 kişilik ekiple gerçekleştirilen denetimde, sokak arasındaki vatandaşlar durdurulup tek tek arama yapıldı. Uygulama kapsamında görev alan trafik ekipleri ise, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik arama yaparken, narkotik köpeği Ateş'te denetimlerde kullanıldı.

Narkotik, Beyoğlu, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi - Son Dakika


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