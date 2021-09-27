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Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika

Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

27.09.2021 09:10

Beyoğlu'nda gündüz vakti sokak ortasında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarından alışveriş yapmak isteyen onlarca kişi uzunca kuyruk oluşturdu. Akıllara durgunluk veren o anlar kameralara yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Didik didik aranan evlerde bir miktar uyuşturucu bulunurken, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

UYUŞTURUCU KUYRUĞU KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu ve ardından para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları görülüyor.

Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren görüntü! Uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

60 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak'ta bulunan müstakil 4 daireye yapıldı.

Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren görüntü! Uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan operasyon düzenlenen diğer iller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

Uyuşturucu, Narkotik, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler - Son Dakika
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