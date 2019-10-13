Beyoğlu'nda gürültü ve ses denetimlerin arttırılması talebi

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, Beyoğlu'nda 2 tane sorun oluşturan konu olduğunu belirterek, "Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, akşam saat 4'de çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki çıkan kötü kokuların ortadan kaldırılması, buradaki müzik yayınlarının disipline edilip caddenin yarısını kesen bir yaya trafiğini kapatmayan disiplinli bir müzik yayınlarının olması arzumuz ve isteğimizdir." dedi.

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun Türkiye'nin bir mozaiği ve yansıması olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun kültür-sanat, konsoloslukları ve her şeyiyle Türkiye'nin bir numaralı ilçesi olduğunu belirten Hışım, "Beyoğlu turizmle kalkınan, turizmle ayakta duran bir bölgedir. Sadece talimhane bölgemizde 50 bin yatak vardır." diye konuştu.

Hışım, Beyoğlu'nda son zamanlarda Arap turist sayısının çoğunlukta olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu artış ise lahmacun, kebap ile bu tarz yiyecek ve içecekleri ön plana çıkarmaktadır. Bunlar ön plana çıkınca bunların bacalarıdan çıkan dumanlar ve kirlilik Beyoğlu'nu maalesef olumsuz olarak etkilemeye başladı. Bunun önünü alabilmek için baca sisteminde sulu sistemi yaparak bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Beyoğlu'ndaki ana arterlerimizde bulunan İstiklal Caddesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bölgedir. Beyoğlu'nda şu anda 2 tane esas sorun oluşturan konu vardır. Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, akşam saat 4'de çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki çıkan kötü kokuların ortadan kaldırılması, buradaki müzik yayınlarının disipline edilip caddenin yarısını kesen bir yaya trafiğini kapatmayan disiplinli bir müzik yayınlarının olması arzumuz ve isteğimizdir. Eğer ses ve koku kirliliği denetimi arttırılırsa Taksim'in de cazibesini artırır. Bu nedenle buranın cazibesinin daha da artabilmesi için bu iki konunun ivedilikle çözülmesi daha da iyi denetlenmesi gerekmektedir."

"Dükkanlara 20 bin liralık filtre takılmıyor"

Beyoğlu'nun Türkiye'nin yansıyan yüzü olduğunu da belirten Hışım, buraya yapılacak her yatırımın Türkiye'ye artı değer olacağını ifade etti.

İstiklal Caddesi'nde dükkanlara 1-2 milyonluk dekorlar yapıldığını anlatan Hışım, "Bu dükkanlara bu kadar masraf yapılıyor ama 20 bin liralık filtre takılmıyor. Eğer belediyeler bu konuda iyi bir denetleme yaparsa bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çünkü uluslarası markalar yurt dışında bu filtre sistemini kullanıp burada kullanmaması tamamen belediyelerin bu konuya verdikleri değerle orantılıdır." dedi.

Hışım, gürültü ve koku denetimlerinin artmasının bölgeninde faydasına olacağını kaydederek, "Denetim artınca Taksim ve İstiklal Caddesi daha farklı olacak. Eğer bu sorunlar artarsa buraya talep daha fazla olacaktır. Burada ses ve koku kirliliğini önlerseniz turist sayısında da artış olacağına inanıyorum. Bu da turistlerin harcayacağı rakamı artıracak." ifadelerini kullandı.