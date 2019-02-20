Beyoğlu'nda Güvelik Kamerasına Yansıyan "Seri Hırsız" Gözaltına Alındı
1 saat önce
Taksim'de geçtiğimiz günlerde birkaç saat içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yapan 'seri hırsız' Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakandı.
Taksim
'de geçtiğimiz günlerde birkaç saat içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yapan 'seri hırsız' Beyoğlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, tarafından yakandı. Cezayir
uyruklu olduğu tespit ediline şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kendisine turizm rehberi süsü vererek 14 Şubat
günü bir kaç saat içinde 3 ayrı mekandan hırsızlık yapan yabancı uyruklu bir şahıs, son olarak Beyoğlunda bulunan bir hotelde kalan Paolo Occiente (53) isimli İtalyan turistin çantasını çalarken güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Konu ile ile ilgili harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Cezayir uyruklu A.M (45) isimli şahsın eşkalini tespit etti.
Çanta hırsızı tutuklandı
Eşkali tespit edilen şahıs 15 Şubat günü saat 07.00 sıralarında Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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