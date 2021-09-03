Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3) - Son Dakika

Kazada, 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan 42 GD 748 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

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