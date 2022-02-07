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BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI

07.02.2022 10:17

BEYOĞLU'nda hafriyat kamyonunun altında kalan yaya ağır yaralandı.

BEYOĞLU'nda hafriyat kamyonunun altında kalan yaya ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafriyat kamyonu çarptı. Yayanın kamyonun altında kaldığını görenler sürücüye haber vererek durmasını sağladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan adam, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI
BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI
BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI

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İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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