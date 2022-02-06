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Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi - Son Dakika

Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi

06.02.2022 17:56

Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun önüne çıkan kişinin bacağı lastiğin altında kaldı.

Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun önüne çıkan kişinin bacağı lastiğin altında kaldı. Bacağında kopma tehlikesi bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Ercan U. Ç. idaresindeki 34 DRA 681 plakalı hafriyat kamyonu, hafriyat molozu taşıdığı esnada, Aycan S. (70), kamyonun önüne çıktı. Kamyonun önüne çıkan kişinin sol bacağının lastiğin altında kaldığını gören sürücü, kamyonu durdurdu. Olayı göre çevredeki vatandaşlar, 112 acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Bacağında ezilmeden dolayı kopma tehlikesi olan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi

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Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı adamın bacağı ezildi - Son Dakika
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