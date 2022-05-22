BEYOĞLU'NDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

22.05.2022 16:06
BEYOĞLU'NDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

BEYOĞLU'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

BEYOĞLU'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'ne çok sayıda yabancı ve yerli turist akın etti. Turistlerin özellikle Galata Kulesi'ne büyük ilgi gösterdiği, fotoğraf çektirdiği gözlendi.

Görüntü dökümü:

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-Galata Kulesi önündeki yoğunluk-Fotoğraf çektirenlerin görüntüsü-Taksim Meydanından görüntü-İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, turist, Taksim, Güncel, Son Dakika

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