İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI

20.04.2022 09:49

İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDIÖmer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda, eşyalarını emanet dolabına bıraktıktan sonra hamama giren yabancı turistin cüzdanı çalındı.

İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda, eşyalarını emanet dolabına bıraktıktan sonra hamama giren yabancı turistin cüzdanı çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 24 Mart günü, saat 17.00 sıralarında, Kuloğlu Mahallesi'ndeki bir hamamda meydana geldi. Yabancı uyruklu turist Y.H., Taksim'de bir süre dolaştıktan sonra Kuloğlu Mahallesi'ndeki hamama gitti. Turist, kişisel eşyalarını ve kıyafetlerini emanet dolabına bıraktıktan sonra hamama girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra hamam çalışanları, Y.H.?ye, dolabının açık olduğunu ve eşyalarının içinde olmadığını söyledi. Hızla dolabını kontrol eden yabancı turist, içerisinde 5 bin lira, 500 dolar, sürücü ve kimlik kartının bulunduğu cüzdanının yerinde olmadığını fark etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hamamda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin izlenmesi üzerine kimliği tespit edilemeyen şüphelinin yabancı turistin dolabındaki eşyaları çıkardığı ve cüzdanını çaldığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİ ÇEVRESİNDE YAKALANDI

27 Mart günü saat 18.30 sıralarında, olayın gerçekleştiği sokak üzerinde, kamera görüntülerindeki şüpheliye benzer bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.K. isimli şüphelinin polis merkezindeki ifadesinde, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu ve olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anlarının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde, emanet dolaplarının bulunduğu alana gelen şüpheli, bir süre bekledikten sonra bir dolabın kapağını açıyor. Dolapta bulunan eşyaların içinden Y.H.?ye ait cüzdanı alıyor. Şüpheli, cüzdanın içindekileri kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI
İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA HAMAMA GİREN TURİSTİN CÜZDANI ÇALINDI - Son Dakika


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