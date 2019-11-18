Beyoğlu'nda Hamit Yarış'ı öldürmekten yargılanan polise 6 yıl hapis istendi

BEYOĞLU Aşikar Sokak'ta 11 Aralık 2016 tarihinde, uyuşturucu ticareti yapan gruplar ve polis arasındaki kovalamaca sırasında çöp dökmeye çıkan Hamit Yarış 'ın (50) öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Hamit Yarış'ı "Taksirle öldürme" suçundan polis memuru Bünyamin M.'nin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz bulunan sanıklar Hakan E. ve Bünyamin M. katıldı. Taraf avukatları ve öldürülen Hamit Yarış'ın kardeşi Aysel Elgün ile eşi Tanzila Sazyiveva ve çocukları "müşteki" sıfatıyla salonda hazır bulundu. Sanık avukatları duruşmada, müvekkillerinin duruşmaya katılmalarının şehir dışında olmaları gerekçesi ile yorucu ve masraflı olduğu iddia ederek vareste tutulmalarını talep etti.

" HEDEF GÖZETİLMİŞTİR "

Duruşmada müşteki Tanzila Sazyieva'nın avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep ederek, " Taraf anlatımları olayda havaya doğru ateş edilmediğini doğrular niteliktedir. Olaydaki gruplara hedef gözeterek ateş edildiği, bu sırada Hamit Yarış'ın vurulduğu anlaşılmıştır. Biz eylemin olası kasıtla adam öldürme olduğunu düşünüyoruz. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi.

" 3 SENEDİR KARDEŞİM İÇİN KAN AĞLIYORUM, ADALET YERİNİ BULSUN"

Hamit Yarış'ın kardeşi Aysel Elgün ise, " Ben mahkemenin vicdanına bırakıyorum. 3 senedir kardeşim için kan ağlıyorum adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

" ÇÖP DÖKMEKTE OLAN HAMİT YARIŞ GÖĞSÜNDEN VURULMUŞTUR "

Duruşmada esasa ilişkin mütalaada bulunan duruşma savcısı, 11 Aralık 2016 tarihinde saat 23.00 sıralarında 9-10 kişilik silahlı bir grubun, başka bir silahlı gruba ateş etmeye başladıkları ve karşılıklı çatışma çıktığını kaydetti. Savcı, İki grup arasındaki silahlı çatışma üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini bu kapsamda sanık polis memurları Bünyamin M. ve Hakan E.'ın görevli olduğunu belirtti.

Savcı mütalaasında, "Silahlı grupların içinde bulunan bir şüphelinin uzun namlulu silah ile koştuğu sırada sanık polis memurlarının şüphelileri hedef alarak ateş ettikleri ve açtıkları ateş neticesinde sokak üzerinde çöp dökmekte olan Hamit Yarış'ın göğsünden vurulduğu ve Acıbadem Taksim Hastanesi'nde öldüğü, mağdur Bülent Aydın'ın ayağından yaralandığı anlaşılmıştır " denildi.

Savcı, olay yeri inceleme raporlarına göre sanık polis memuru Bünyamin M'nin açtığı ateş neticesinde şüphelinin arkasında bulunan Hamit Yarış'ın göğsünden vurulduğunu, sanık polis memuru Hakan E.'ın açtığı ateş neticesinde mağdur Bülent'in ayağından hafif şekilde yaralandığını belirtti.

SAVCI "TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mütalaada, sanık polis memurlarının şüpheliye karşı olan eylemlerinin öldürme kastı olmadığı bu nedenle eylemlerinin suç unsuru taşımadığı belirtildi. Duruşma savcısı, sanık polis memurlarından Bünyamin M.'nin Hamit Yarış'a karşı "Taksirle öldürme" suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan sanık polis memuru Hakan E.'nın Bülent Aydın'a karşı "Taksirle yaralama" suçunu işlediğini belirten savcı, şikayet olmadığı için sanığın beraatini ve suçlamanın düşmesini talep etti.

" OLAY KAZAEN OLDU "

Sanık polis memuru Bünyamin M., savcının mütalaasına karşı, " Olay anında ellerinde silah olan 2-3 tane şahıs vardı. Bu şahıslardan başı kapüşonlu, elinde uzun namlulu silah olan şüpheli benim üzerime doğru koşuyordu, bu nedenle ateş ettim. Olay kazaen oldu. Hamit Yarış'ı da olaydan önce tanımıyordum " dedi. Sanık polis memuru Hakan E. ise savcının mütalaasına katıldığını, suçsuz olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık polis memurlarının adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek sanıkların esas hakkında savunma yapabilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2016 tarihinde ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında, yaşadığı evinden çöp atmak üzere çıkan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Hamit Yarış, göğsüne isabet eden kurşun sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Hamit Yarış'ın eşi ve ailesi savcılığa şikayette bulunmuştu.

- İstanbul