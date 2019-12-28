Beyoğlu'nda "Hanuka Bayramı" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Hanuka Bayramı' kutlandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda "Hanuka Bayramı" kutlandı

6 saat önce

Türk Yahudi Toplumu ve Beyoğlu Belediyesince düzenlenen etkinlikle "Hanuka Bayramı" kutlandı.

Türk Yahudi Toplumu ve Beyoğlu Belediyesince düzenlenen etkinlikle "Hanuka Bayramı" kutlandı.

Galata Meydanı'nda yapılan etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, burada yaptığı konuşmada, Hanuka Bayramı'nın ülkeye ve insanlığa huzur getirmesini diledi.

Bugün yanan ışıkların herkesin ışığı olduğunu belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bugün yaşanan sevinç hepimizin sevinci. Bugünlerde yakılan mumların, günbegün insanlığın etrafını saran karanlığa ışık tutmasını, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, insanlığı aydınlatmasını diliyorum. Hepimizin vatanı Türkiye, insanlık için umut ışıkları yakıyor. Bu umut ışıkları, bir adanma mevsimi olan Hanuka Bayramı'nın ışığıyla daha da güçlenir inşallah. İyiliğe, güzelliğe, kardeşliğe, barışa, huzura, sevgiye adanmış bütün dualarınıza tüm kalbimle 'amin' diyorum."

İsak Haleva ise törene katılanlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Musevi kültür mensuplarının Hanuka Bayramı'nın geleneksel kandillerini sizlerle birlikte yakmak beni heyecanlandırıyor. Umuyorum ki ruhlarımız aydınlanacak kentimiz, ülkemiz, dünyamız için barış, esenlik, bilim ve kardeşlik duygularının yaşanmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu'nun dillerin, inançların, kültürlerin kendini var ettiği bir yer olduğunu belirterek, "Farklı inançlar kendilerini burada ifa etme imkanı buldular. Bu zenginliği bizlere bırakan atalarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Demircan, Haleva ve Yıldız, 9 kollu şamdandaki mumları yaktı.

Ayrıca törende Sami Levi Orkestrası da konser verdi.

Beyoğlu'nda Hanuka Bayramı kutlandı

Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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