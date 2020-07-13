Beyoğlu'nda hareket halindeki kamyonetten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda hareket halindeki kamyonetten hırsızlık anları kamerada

BEYOĞLU'nda bir kişi, seyir halindeki kamyonete asılarak kasadaki matkabı çaldı.

BEYOĞLU'nda bir kişi, seyir halindeki kamyonete asılarak kasadaki matkabı çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Haziran'da saat 12.30'da Beyoğlu'nda meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kombi tamir ve bakım servisine ait kamyonetin kasasına asılan bir kişi, brandasını açtıktan sonra içeride bulunan matkabı çalarak, uzaklaştı. Hırsızlığa tanık olan iki esnaf, yaşananları şaşkınlık içinde izledi. Firma sahibi ve çalışanları hırsızlığı esnafların kendilerine telefon açmasıyla öğrendi. Polise giden firma sahibi hırsızdan şikayetçi oldu.

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"BU OLAY BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Olayı anlatan firma sahibi Fatih Şahin, "Beyoğlu'na ustalarımız işe giderken dar bir sokakta rampa yukarı hareket halindeyken, vatandaşın bir tanesi kamyonetin arkasına takılmak suretiyle brandayı açtıktan sonra içeriye uzanıp matkabımızı çalmıştır. Biz olayı, esnaf bir arkadaşın olayı görüp güvenlik kamerasından kamyonettin üzerindeki numarayı aramasıyla öğrendik. Esnaf arkadaş da biraz şaşırmış, olayın şokunu yaşamış. Sesini bile çıkaramamış. Ustalarımızı uyaramamış. Olan bizim matkaba oldu. Ben görüntüleri izlediğimde şok geçirdim. Normal hırsızlıkları gördük ama hareket halindeki bir kamyonetin arkasına asılıp bir şey çalınabileceğini hiç düşünmüyordum. Bu beni çok şaşırttı. Yani arkadaşı kutluyorum. Filmleri aratmayan, aksiyon sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olmuş" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

O anlar ise bir markettin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonete asılan bir kişinin brandayı açtığı görülüyor. Dükkanları önünde oturan iki kişinin, kamyonetin arka kısmına asılan kişiyi şaşkınla izledikleri kameraya yansıyor. Cerrahi maskeli olduğu görülen şüpheli matkabı çaldıktan sonra, marketin önünden geçiyor.


Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:49 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda hareket halindeki kamyonetten hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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