Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
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Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı

1 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.

Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı, System.String[]

İstanbul Beyoğlu'nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.


İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Ayhan Işık sokakta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edilmişti. 5 katlı tarihi bina ile ilgili bugün yıkım kararı alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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