Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
1 saat önce
İstanbul Beyoğlu'nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
İstanbul Beyoğlu'nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Ayhan Işık sokakta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edilmişti. 5 katlı tarihi bina ile ilgili bugün yıkım kararı alındığı öğrenildi.
(İHA)
Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Cinsel tacize uğradığı durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın