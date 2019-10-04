Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
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Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı

50 dakika önce

Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktıİSTANBUL - Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.

Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Ayhan Işık sokakta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edilmişti. 5 katlı tarihi bina ile ilgili bugün yıkım kararı alındığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı

İstanbul, Beyoğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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