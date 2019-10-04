Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
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Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktıİSTANBUL - Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
İSTANBUL - Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Ayhan Işık sokakta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edilmişti. 5 katlı tarihi bina ile ilgili bugün yıkım kararı alındığı öğrenildi.
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