BEYOĞLU'NDA HDP YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ 121 GÖZALTI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA HDP YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ 121 GÖZALTI

06.11.2022 21:56

BEYOĞLU'nda, HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyona ilişkin basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.

BEYOĞLU'nda, HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyona ilişkin basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Polis, eylemin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen yürümek isteyen gruptan 121 kişiyi gözaltına aldı.

HDP'nin sosyal medya hesapları üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyonlara ilişkin saat 15.00'de basın açıklaması ve yürüyüş yapılacağının duyurulmasının ardından, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup Taksim ve Tünel Meydanı'nda bir araya gelmek istedi. Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama ve yürüyüşe engel oldu.

Polisin uyarılarına rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruptan 121 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKKKCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı'nca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. denildi.

Kaynak: DHA
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