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Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı

07.09.2021 10:32
Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçitilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında açılan İstiklal Millet Kütüphanesi, üyelerine kapılarını açtı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçitilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında açılan İstiklal Millet Kütüphanesi, üyelerine kapılarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphaneyi ziyaret ederek kitaplarını okuyan üyelerle sohbet etti. Yıldız, kütüphane projeleri hakkında da detaylı bilgi verdi.

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışma kapsamında ilk olarak ilçenin en büyük kütüphanesi olan Türabibaba Kütüphanesi'nin yanı sıra İstiklal, Yenişehir, Çıksalın ve Okmeydanı kütüphaneleri faaliyete geçirildi. Kadımehmet, Piripaşa, Bademlik, Fetihtepe, Tophane, Örnektepe, Sinanpaşa ve Hacıahmet kütüphaneleri için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projeyle birlikte ilçenin farklı noktasında inşa edilen kütüphaneler aynı zamanda gençlerin rahatça ders çalışabilecekleri mekanlar olarak da hizmet verecek.

BEYOĞLU'NDA 5 KÜTÜPHANE HİZMET VERİYOR

Yeni açılan millet kütüphanelerinden biri olan İstiklal Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphanedeki üyelerle bir araya geldi. Üyelerle sohbet eden Yıldız, 7'den 70'e herkesin kütüphanelerde bulunup kitap okumasını hedeflediklerini söyledi. Beyoğlu'nda hizmet veren ve projesi tamamlanan kütüphaneler hakkında bilgi veren Yıldız, "Geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz. O bakımdan gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi, geleceğe hazırlanmaları, bolca kitap okumaları için donanımlı mekanlara ihtiyaçları var. Bir taraftan okumaya, diğer taraftan arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. İstiklal Millet Kütüphanesi, belediye binamızın hemen bitişiğinde. İsminin böyle olması da İstiklal Caddesi'nin yanında olmasından kaynaklanıyor. Beyoğlu'nun hemen her bölgesine, ihtiyaç karşılayacak kadar kütüphane yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 5 kütüphane hizmet veriyor. Orada kitap okuyor, ders çalışıyorlar" diye konuştu.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl sonuna kadar 8 kütüphaneyi daha buna ilave edeceğiz. Projesi tamamlanan 2 büyük kütüphanemiz olacak. Bir tanesi belediyelerimizin millet kütüphanesi konseptinde, en büyüğü sayabileceğimiz, aynı anda 600 gencin bulunabileceği, tematik toplantıların ve söyleşilerin de yapılabileceği kütüphanelerimizin de projeleri tamamlandı. Böylece Beyoğlu'nda bütün bölgeye hitap edecek 15 kütüphanemiz olmuş olacak. Beyoğlu'nun gençleri, çocukları burada kendilerini yetiştirecekler."

"YAZAR SÖYLEŞİLERİ DE DÜZENLEYECEĞİZ"

Kütüphanelerde çeşitli söyleşiler, etkinlikler düzenlemeyi de hedeflediklerini kaydeden Yıldız, "Özellikle bulunduğumuz İstiklal Millet Kütüphanesi, okur-yazar ve edebiyatçıların çoğunlukta olduğu bir bölge. Bu nedenle başta burası olmak üzere bütün kütüphanelerimizde kitap tanıtımı veya kitap imza töreni gibi yazar söyleşileri yapmayı da düşünüyoruz. Tabii en önemlisi, çocuklarımızın gelip rahatça çaylarını içebilecekleri, kekini yiyebileceği, arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ev ortamında gibi kitaplarını okuyabileceği bir kütüphane ortamı oluşturmak" dedi.

KÜTÜPHANENİN ÜYELERİ DE MEMNUN

Kütüphanenin üyelerinden biri olan Aycan Sarı, "Biz zaten genel olarak, açılan tüm kütüphanelere gitmeyi tercih ediyoruz. Burası yeni açıldı. Fazlasıyla merak ettik ve gelmek istedik. Öğretmen olduğum için, herkesin ulaşabileceği dijital ortamdan ziyade, emek verip kitaplara dokunarak bilgi almak daha anlamlı geliyor. Bu nedenle gezerek kütüphaneleri ziyaret edip, kitap okumayı tercih ediyoruz" dedi.

Eda Yılmaz ise, "Bu bölgeye kütüphane açılmasına çok sevindim. Çünkü çok merkezi bir yerde, ulaşımı çok rahat. Kitap okumayı, araştırmayı çok seviyorum. Bu kütüphanenin açılması bizim için çok güzel oldu. Hem istediğimiz bütün kitapları burada bulabiliyoruz hem de sıcak ve güzel bir ortam var" diyerek herkesin kütüphaneleri ziyaret etmesini tavsiye etti.

2022'DE İKİ BÜYÜK KÜTÜPHANE DAHA HİZMETE AÇILACAK

Kütüphane Seferberliği 2022 yılında da devam edecek. Yeni yılda ilk olarak Kasımpaşa Sahilde Beyoğlu'nun en büyük kütüphanelerinden birisi olacak olan Yeni Turabibaba Kütüphanesi faaliyete geçirilecek. İkinci büyük kütüphane ise Hasköy sahil de açılacak. Beyoğlu Belediyesi, Haliç'in hemen başında bulunan ve yapılış tarihi 19'uncu yüzyılın başlarına dayanan tarihi Esgher Sinagogu'nu aslına uygun şekilde restore etmek için çalışma başlattı. Tarihi yapı restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Beyoğlu Belediyesi tarafından "Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi" olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.


Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı
Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı
Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı
Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı
Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı

Beyoğlu Belediyesi, Millet Kütüphanesi, Beyoğlu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane'; İstiklal Millet Kütüphanesi de kapılarını açtı - Son Dakika


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