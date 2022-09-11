Beyoğlu'nda hırsız müşteri gibi geldiği büfede kasayı boşalttı

BEYOĞLU'nda bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların dikkatin dağınıklığından faydalanarak kasadaki parayı alıp kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Galata Kulesi yanında bulunan bir büfede 9 Eylül Cuma gecesi müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasa bölümüne geçti. Etrafı kontrol eden şüpheli, kasadaki paraları cebine doldurup oradan ayrıldı. Kasayı açınca soyulduklarını anlayan çalışanlar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüpheliyi bulmak için görüntüleri sosyal medyaya da yükledi.Hırsızlık büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büfeye giren kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açtığı görülüyor. Paraları cebine dolduran şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor.

- İstanbul