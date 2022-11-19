BEYOĞLU'NDA HIRSIZLAR KAÇTI POLİS KOVALADI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA HIRSIZLAR KAÇTI POLİS KOVALADI

19.11.2022 09:51

BEYOĞLU'NDA HIRSIZLAR KAÇTI POLİS KOVALADI Haber-Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda tırmanarak girdiği dubleks evin üst katından hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşı polisi farkedince kaçmaya başladı.

BEYOĞLU'NDA HIRSIZLAR KAÇTI POLİS KOVALADI Haber-Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda tırmanarak girdiği dubleks evin üst katından hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşı polisi farkedince kaçmaya başladı. Polislerin peşinden gittiği hırsızlar çaldıkları televizyonu atıp kaçtı. Hırsızlardan birinin topalladığı görülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen 2 hırsızı yakaladı.

Olay Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar sabah saat 0700 sıralarında dubleks evin üst katına tırmanarak giren hırsız ve gözcülük yapan 2 kişi polise ihbar edildi. Evden çıkan hırsız saat 0900 sıralarında aynı eve tekrar girdi. Olayı görenler hırsızları cep telefonu ile görüntüleyip polise tekrar ihbarda bulundu. Evin altını üstüne getiren hırsız çaldığı televizyonu aşağıda gözcülük yapan arkadaşlarına attı. Kaçarken polislerle neredeyse burun buruna gelen hırsızlar çaldıkları televizyonla kaçmaya başladı.

SANİLERLE KAÇTILAR

Polisin 7-8 saniye gibi kısa arayla peşinden gittiği hırsızlardan biri yakalanma korkusuyla televizyonu atıp kaçmaya devam etti. Hırsızlardan birinin topallayarak kaçması ve polisin hemen arkalarından gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın dubleks evin üst katına tırmanması ve çaldığı televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına atması cep telefonu ile görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLİP YAKALANAN 2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen S.Ö ve K.P'yi Üsküdar'daki evlerinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA HIRSIZLAR KAÇTI POLİS KOVALADI - Son Dakika

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