Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir iş yerinden 2 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayarı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Gu¨ven Timleri Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlileri, 29 Haziran'da Hu¨seyinağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 televizyon 1 dizu¨stu¨ bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan Mahsun K. (24) aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından Mahsun K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.