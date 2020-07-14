Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Gu¨ven Timleri Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlileri, 29 Haziran'da Hu¨seyinağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 televizyon 1 dizu¨stu¨ bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Beyoğlu 'nda bir iş yerinden 2 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayarı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

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