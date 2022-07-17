Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı

17.07.2022 14:42
Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı

Beyoğlu'nda evden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, kolundaki dövmeden fark edilerek yakalandı.

Beyoğlu'nda evden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, kolundaki dövmeden fark edilerek yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kulaoğlu Mahallesi Güllabici Sokak'taki evden bir miktar para ile bazı malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelenmesi sırasında maskeli şüphenin kolunda dövme olduğunu ve kendisine turist görüntüsü verdiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Turan Caddesi'nde şüphelinin kolundakiyle aynı dövmesi olduğunu tespit ettikleri Fas uyruklu A.C'yi ikametine kadar takip edip yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girişiyle olayı gerçekleştirdikten sonra buradan ayrılması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı - Son Dakika
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