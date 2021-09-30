Beyoğlu'nda içler acıtan görüntü: Tarihi bina tinerci ve hırsızlara mesken oldu - Son Dakika

Beyoğlu'nda içler acıtan görüntü: Tarihi bina tinerci ve hırsızlara mesken oldu

İstanbul'un göbeğindeki tarihi bina hırsızlara ve tinercilere kaldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan 53 yıllık tarihi bina hırsızların ve tinercilerin meskeni haline geldi. Mimar Sedad Hakkı Eldem'in çizdiği binanın bu hale gelmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan, "Tinerciler işgal etmiş durumda. Çerçeveler çalınmakta, kabloları soymaktalar. Biz bu binanın tümüyle korunmasını hedefliyoruz" dedi.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde yer alan ve 1968 yılında inşa edilen eski Akbank Genel Merkezi binası bir süredir terk edilmiş halde bulunuyor. Yapıldığı dönemde çağın ötesinde bir mimari çizgiye sahip olduğu kabul edilen bina, şimdilerde hırsızların ve tinercilerin mesken tuttuğu bir yer haline geldi. Binanın yanından geçenler İstanbul'un orta yerinde gördükleri bu kötü görüntüye anlam veremezken, kimi vatandaşlar ise binadan dökülen parçaların tehlike oluşturduğunu ve acilen tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Mimarisiyle göz kamaştıran tarihi binanın çiziminin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin eski hocalarından, 1988 yılında hayatını kaybeden Sedad Hakkı Erdem tarafından yapıldığı biliniyor. Sedad Hakkı Erdem gibi değerli bir mimar ve eğitimcinin eserinin talan edilmesi ve kaderine terk edilmesine anlam veremediklerini söyleyen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Ceylan, şu an kayyumun elinde olan yapının üniversiteye tahsis edilerek eğitim ve kültür amacıyla kullanılmasını istediklerini dile getirdi.

"Bu bina Türk Mimarlık Tarihi için çok önemli bir binadır"

Mimarinin korunması için çalışma başlattıklarını ifade eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Ceylan, binanın mimarisinin zamanında Mimar Sinan Üniversitesi hocalarından Sedad Hakkı Eldem'e ait olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Sedad Hakkı Eldem hocamız bu binada geleneksel Türk mimarisinin oranlarını çağdaş mimariye uyarlama yolunda önemli adımlar atmıştır. Sayısız eskizleri mevcuttur. Bunlar çeşitli arşivlerde saklanmaktadır. Bu bina Türk Mimarlık Tarihi için çok önemli bir binadır. Biz bu binanın tümüyle korunmasını hedefliyoruz. Bizim bütün gayretimiz mimarlık fakültesi ve üniversite olarak bu binanın tümüyle korunmasının sağlanmasıdır. Hatta bu binanın üniversitemize tahsisi çok önemli bir adım olarak kaydedilebilir. Bizim bu yönde çalışmalarımız başlamıştır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Handan İnci bu yönde gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Sanırım çok yakında resmi üniversite ve rektörlük açıklamasıyla bu yönde bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu bina, Akbank Genel Müdürlük Binası olarak inşa ediliyor. Çok sayıda çizimleri mevcut. Mimarlık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Şu anda bina kayyuma devredilmiş ve terkedilmiş durumda. Sürekli yakından izlemekteyiz. Tinerciler işgal etmiş durumda. Çerçeveler çalınmakta, kabloları soymaktalar" dedi.

"Hedefimiz binayı eğitim ve kültür amaçlı kullanmak"

Binanın bir an önce koruma ve kontrol altına alınmasını ve projelerinin mimarlık fakültesi tarafından hazırlanmasını talep ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ceylan "Binanın korunmasını da biz sağlayabiliriz. Hedefimiz, binayı eğitim ve kültür amaçlı kullanmak. Sedad Hakkı Eldem, üniversitemizin efsane ve duayen hocalarından bir tanesi. Mimari tarzıyla kuşakları etkilemiş bir hocamızdır. Biz bunu miras gibi görüyoruz. Bu bina bize yakışır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kullanımına alınmasına çok büyük yarar görüyoruz ve bu yönde çabalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.