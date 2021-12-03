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Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı

03.12.2021 12:32

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf medeniyetinin önemine değinerek "Gelişmiş birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf geleneğinden ilham alarak kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf medeniyetinin önemine değinerek "Gelişmiş birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf geleneğinden ilham alarak kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmiştir." dedi.

Kültür Kenti Vakfı tarafından kız çocuklarının eğitimlerini desteklemek amacıyla yaptırılan Beyoğlu'ndaki İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Ersoy, Kültür Kenti Vakfı yöneticilerini hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Vakıfların devletin dışında sivil bir anlayışla birçok farklı alanda halkın ihtiyaçlarını karşılamayı öncelediğini ifade eden Ersoy, "Vakıflarla ilgili yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizim tarihimizin, medeniyetimizin aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olduğunun özellikle belirtilmesi tesadüfi bir şey değildir. Modern dünyada, gelişmiş birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf geleneğinden ilham alarak kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmiştir." dedi.

Bakan Ersoy, vakıfların gönüllülük esasıyla yürütülen faaliyetler olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu anlayış bizim vakıf geleneğimizin altında yatan bu gönüllülük düşüncesidir. Biz bu anlayışı tüm dünyaya göstermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Kendisi tokken komşusunun aç yatmamasını hayatının merkezine alan, diğer insanları, hayvanları, doğayı da koruması gerektiğine inanan anlayış bu güçlü vakıfları kurar, yaşatır ve insanlığın hizmetine sunabilir. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamak için vicdanın sesini yükseltmeyi sürdüreceğiz."

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak vakıf kültürünün gelişmesi ve güçlenmesi adına çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini dile getirdi.

"Yurt, kız evlatların geleceklerine katkı sunacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2009 yılında temelleri atılan Kültür Kenti Vakfı'nın bugüne kadar Beyoğlu95, Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller, Köprüde Buluşmalar, Marka Şehirler Yüksek Lisans Programı projelerinin yanında Sinemanın10'ları, Beyoğlu Antika Festivali, Beyoğlu Sahaf Festivali, Itri Türk Musikisi Ödülleri, Uluslararası Roman Sempozyumu gibi birçok etkinlikte yürütücü olduğunu anlattı.

İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kız evlatların geleceklerine katkı sunacak iyilik hareketinin öncüsü olduğuna dikkati çeken Demircan, yurdun, özel statüdeki kız çocuklarına üniversite yaşamları boyunca huzurlu bir yuva, barınma ve beslenme olanağı sunmanın çok ötesinde somut ve somut olmayan kültürel varlığı keşfetmelerine de imkan sağlayacağını kaydetti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise yurtların bir metafor olarak vatanla ve toprakla özdeşleştiğini söyleyerek, Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki yurtta kalacak kızların bir aile, bir mahalle ortamında yaşayacaklarını anlattı.

Açılışa ayrıca Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyet üyelerinin yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı
Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı
Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı
Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı

Kültür Kenti Vakfı, Mehmet Nuri Ersoy, Togo Cumhuriyeti, Beyoğlu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda İDA Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açıldı - Son Dakika


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