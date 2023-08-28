Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

Son Güncelleme: 28.08.2023 06:44

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

Kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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