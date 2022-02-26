Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü

26.02.2022 14:23
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, kazada büfedeki görevli yaralandı.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, kazada büfedeki görevli yaralandı. Kazanın yaşandığı esnada büfe önünde sırada bekleyen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü bilinmeyen bir nedenle araç hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan Halk Ekmek büfesine daldı. Çarpma sonucu büfede görevli Hüseyin U., hafif şekilde yaralandı. Yaralı büfe görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Büyük bir gürültü koptu, büyük facia olurdu"

Kazanın yaşandığı sokakta yaşayan Selahattin Yeniad, "Ben manavdaydım, birden bir gürültü koptu ben tüp patladı sandım. Koşup geldik ve Hüseyin Ağabey'i dışarıya oturttuk. Ambulansa telefon açıldı. Ambulans, yarım saat sonra aldı gitti. Büyük bir gürültü koptu. Eğer 3 saat öncesinde olsaydı en az 10-15 kişi yaralanırdı, ölürdü. Burada felaket sıra olur. Ekmeğin gelme saatinden önce oldu. Ekmeğin gelme saatinde yaşanmış olsa, Allah korusun büyük facia olurdu" dedi.

Kazanın ardından büfedeki ekmekler, görevliler tarafından araca yüklendi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü

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Halk Ekmek, Tragger, Beyoğlu, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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