BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA

04.04.2022 15:39

BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı.

BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı. Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlar çekici ile kaldırıldı. İETT otobüsü de kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA
BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA
BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA

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Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA - Son Dakika


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