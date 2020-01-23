Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'lerin patlaması sonucu hasar oluştu - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hasar meyana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçici Piri Mahallesi ve Kaptan Paşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz iki şüpheli, hazırladıkları El Yapımı Patlayıcıları (EYP) iki binanın girişine bıraktı. EYP'lerin patlaması sonucu söz konusu adreslerden birinde camların kırılması sonucu hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki adresin bulunduğu sokakları güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Patlamalarla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.