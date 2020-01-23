Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması

6 saat önce

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması, System.String[]

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaptanpaşa Yumak Sokak ve Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokak'ta saat 01.40 sıralarında patlama olayı ihbarı alındığını, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.

Yapılan incelemelerde, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca iki apartmanın önüne çakmak gazı tüplerinden yapılmış el yapımı patlayıcılar atıldığı, bina girişinde cam kırılması şeklinde kısmi zarar dışında can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, olayın faillerinin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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