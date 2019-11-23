Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sıçradı.

Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısı da alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıların alev alev yanması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Gaziler sakaktaki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.30 sıralarında meydana geldi.  Çatıdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler hemen bitişikteki 4 katlı başka bir binanın çatısına da sıçradı.  Olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. İki binanın çatısındaki yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bina sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatılarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, iki binanın çatısındaki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
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