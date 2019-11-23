Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

Beyoğlu'nda iki binanın çatısında çıkan yangın sonucu binaların çatıları kül oldu.

Beyoğlu'nda iki binanın çatısında çıkan yangın sonucu binaların çatıları kül oldu. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasın tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 02.50'de Beyoğlu İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gaziler Sokağı üzerinde bulunan iki binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye iki binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın çıktı. Alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında iki binanın çatısında büyük hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Ayrıca iki binanın çatısının alevli şekilde yanması da vatandaşların cep telefonları tarafından görüntülendi.

(Davut Has/İHA)

Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]