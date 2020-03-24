Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı

23 dakika önce

Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek iki dernekte bir araya gelen 20 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek iki dernekte bir araya gelen 20 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi'ndeki Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'ne kalabalık bir şekilde giriş çıkış yapıldığını fark eden sivil bir polis, durumu haber merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayda polis, derneklerin bulunduğu binaları kontrol etti.


Yüzlerine maske takarak iki binaya giren ekipler, iki dernekte yaptığı kontrollerde, 20 kişinin, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için alınan tedbirleri ihlal ederek toplandığını belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan 20 kişi hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.

Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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