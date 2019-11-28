Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı

6 saat önce

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan kavga silahlı saldırıya dönüştü.

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Kavga sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi, husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Yaralanan 4 kişi, kendilerine ait olan internet kafeye sığınırken, silahlı saldırgan ile 2 arkadaşı yaya olarak kaçtı.

Olay, Dolapdere Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında dün akşam tartışma yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle sona eren tartışma, iki grubun bugün bir kıraathane önünde karşılaşmalarıyla tekrar alevlendi. İki grup arasında tekrar başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga edenlerden bir kişi belindeki tabancayı çıkararak karşı gruptakilere ateş etmeye başladı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Silahlı saldırıya uğrayan Taner O., kardeşi Ensari O. ile amca çocukları Mehmet Nesim O. ve Orhan O., kurşunlardan kaçmak için yolun karşısındaki kendilerine ait olan internet kafeye sığındı. Peşlerinden giden saldırgan kafeye girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Saldırıda, iki kardeş ve amca çocukları bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan ile 2 arkadaşı olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri internet kafede yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan saldırgan ile 2 arkadaşını yakalamak için çalışmalara başladı.


- İstanbul
Beyoğlu, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]