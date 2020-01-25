Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, ekipler binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşın sokağı şerit çekerek kapattı. Çökme olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.


Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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