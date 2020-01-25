Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme
6 saat önce
BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, ekipler binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşın sokağı şerit çekerek kapattı. Çökme olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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