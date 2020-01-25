Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme

6 saat önce

BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi.

BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, ekipler binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşın sokağı şerit çekerek kapattı. Çökme olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme

Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Elazığ'da depremden 24 saat sonra enkazdan 2.5 yaşındaki bir çocuk çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra adımlarımızı süratle atacağız Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:53:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]