Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

21.09.2022 13:34
Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

Beyoğlu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Beyoğlu'nda, iki kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişinin daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca yaşadıkları silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, kavga eden iki kişiden birinin silahla ateş etmesi, motosikletle gelen bir şahsın da kaçan kişileri kovalaması yer alıyor. Cadde üzerinde başlayan silahlı kavgada, ateş eden kişilerin ara sokaklara doğru kaçması da görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 2'si yaralı 3 kişiyi yakaladı.

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Kaynak: AA

Okmeydanı, Beyoğlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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