Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

24.07.2022 12:53
Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuloğlu Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.R ile A.J'nin, iki kişinin kendilerine biber gazı sıkarak 350 avro ile kol saatlerini aldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler M.Ç ile S.A'yı olayın gerçekleştiği yerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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