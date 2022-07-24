Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuloğlu Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.R ile A.J'nin, iki kişinin kendilerine biber gazı sıkarak 350 avro ile kol saatlerini aldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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