Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda İkinci Kata Tırmanan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda İkinci Kata Tırmanan Hırsız Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

BEYOĞLU'nda İran uyruklu bir kişinin evine farklı tarihlerde 2 kez giren bir kez de teşebbüste bulunan iki hırsızdan biri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda İkinci Kata Tırmanan Hırsız Güvenlik Kamerasında, System.String[]
BEYOĞLU'nda İran uyruklu bir kişinin evine farklı tarihlerde 2 kez giren bir kez de teşebbüste bulunan iki hırsızdan biri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın binaya tırmanışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. S.A'nın ihbarı üzerine çalışmalara başlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. 

Kayıtlarda üst katlara örümcek gibi tırmananın 8 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.Ü. olduğunu belirleyen ekipler, Ö.Ü'yü Tarlabaşında gözaltına aldı. Ö.Ü., sorgusunun ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRÜMCEK HIRSIZ

Hırsızın binaya örümcek gibi tırmanıp girişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin binanın önüne geldiği görüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin  olmadığından emin olduktan sonra binaya adete örümcek gibi tırmanıyor. Daha sonrada kendisini aşağıda bekleyen arkadaşına  evden çaldıklarını pencereden atıyor.  Aşağıda bekleyen diğer hırsızda atılan eşyaları alıp gidiyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Asayiş Büro, İran, Beyoğlu, Güncel
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