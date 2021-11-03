BEYOĞLU'NDA İLGİNÇ TELEFON HIRSIZLIĞI - Son Dakika

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Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir kişinin yanına yanaşan şüpheli, Ali A.'yı hırpalayarak cep telefonunu alıp arkadaşına verdi. Daha sonra cep telefonunun çalındığını anlayan Ali A. polise giderek şikayetçi oldu. Telefonun çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda geçen hafta meydana geldi. Beyoğlu'nda arkadaşını bekleyen Ali A. yanına gelen bir kişi ile konuşmaya başladı. İki kişi konuşurken yanlarına gelen şüpheli Ali A.?yı hırpalayarak cebindeki cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu Ali A.?nın arkasından arkadaşına veren şüpheli, olay yerinden uzaklaştıktan sonra cep telefonunun çalındığını fark eden kişi polisten yardım istedi.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirledi. Şüpheli, Yakup K. yakalanarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ KAMERADA

Cep telefonunun ilginç şekilde çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşını bekleyen kişi, biri ile konuşurken yanlarına yanaşan şüpheli Ali A.?yı hırpalayarak cep telefonunu çalarak arkadaki kişiye veriyor.