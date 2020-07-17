Beyoğlu'nda İngiliz turistin çantasını "kapkaç" yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir İngiliz turistin çantasını alarak kaçan 2 yabancı uyruklu, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kapkaç yapan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu'na bağlı Kocatepe Mahallesi Recep Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çantası ve valisi ile birlikte bekleyen 54 yaşındaki İngiliz vatandaşı W.A.C.'nın yanına iki kişi yaklaştı. Zanlılardan biri W.A.C.'ı oyalarken, diğer şüpheli arkadan dolaşarak çantayı alıp kaçtı. Olayı daha sonra fark eden W.A.C., çantasının alınıp kaçılması sonucu meydana gelen "kapkaç" konusu ile ilgili polise giderek şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yapılan çalışmalarda faillerin kaçış istikametini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yancı uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) adlı iki kapkaççı, yaşanan kovalama sonrası Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde kısa sürede suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Cezayir uyruklu kapkaççıların alıp kaçtığı çantaya el koyan polis, zanlıları karakola götürdü. El konulan çanta, İngiliz W.A.C.'a teslim edildi. Yakalanarak "Kapkaç" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece haklarında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan, kapkaç anı çevredeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Elde edilen görüntülerde, bir süre keşif yapan kapkaççılardan biri W.A.C.'ın yanına yaklaşarak hareket halinde oyalıyor. Diğer kapkaççı ise arkadan yaklaşarak sırtı dönük W.A.C.'ın yerdeki çantalarından birini alıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde kapkaçı gerçekleştiren zanlıların sokakta koşarak kaçma anları da yer alıyor.

(İHA)