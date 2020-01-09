Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. - Son Dakika

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Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi.
6 saat önce
Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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