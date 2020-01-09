Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. - Son Dakika

Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi.

6 saat önce

Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi., System.String[]

Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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