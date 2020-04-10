Beyoğlu'nda insanlar sokağa akın etti - Son Dakika

Beyoğlu'nda insanlar sokağa akın etti
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Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Beyoğlu'nda marketlere akın eden insanlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Beyoğlu'nda marketlere akın eden insanlar, trafikte yoğunluk oluşturdu. Araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti. Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ihtiyaçlarını karşılama için trafiğe çıkanlar, yoğunluğa neden oldu. Yollarda oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:15 Kaynak: İHA
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