Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı
6 saat önce
Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:03 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi yaralandı.
Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırı sırasında kafede bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanenelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürüyor.
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