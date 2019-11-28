Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 22:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]